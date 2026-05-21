Ядерные боеприпасы доставили в Белоруссию в ходе учений

Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты ракетной бригады в Белоруссии в рамках учений ядерных сил, сообщило Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, белорусские военные в ходе тренировки отрабатывают задачи по получению и использованию специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса.

«Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков», – уточнили в Минобороны.

Напомним, Россия с 19 по 21 мая проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В ходе маневров будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на Белоруссии, отмечали в Минобороны РФ.

Накануне российское военное ведомство сообщило, что в рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. «Обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад», – заявило Минобороны.

В учениях задействованы ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего к тренировке привлечено более 64 тыс. военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube