ВС России начали трехдневные учения по применению ядерных сил

Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщило Минобороны РФ. Также в ходе маневров будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.

В учениях задействованы ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Всего к тренировке будут привлечены более 64 тыс. личного состава, свыше 7800 единиц военной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Основной целью учений заявлена отработка действий по сдерживанию вероятного противника и проверка уровня подготовки личного состава.

«В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Накануне Минобороны Белоруссии сообщило о начавшейся совместной с Россией тренировке воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В ходе маневров проверят готовность к выполнению задач «из неподготовленных районов на всей территории республики».

Москва, Наталья Петрова

