В Белоруссии начались совместные с Россией ядерные учения

В Белоруссии сегодня началась совместная с Россией тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Об этом сообщило Минобороны республики.

Вместе с российскими военными планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению.

Цель маневров – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности к выполнению задач и организация боевого применения «из неподготовленных районов на всей территории республики», говорится в сообщении.

К тренировке привлекаются воинские части ракетных войск и авиации, которые во взаимодействии с российской стороной планируют отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.

Учения организованы в интересах повышения готовности Вооруженных Сил Белоруссии к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, уточнили в Минобороны.

Основной упор планируется сделать на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, а также для проведения расчетов для применения сил и средств.

В белорусском оборонном ведомстве подчеркнули, что мероприятие является плановым в рамках Союзного государства, не направлено против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.

Минск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube