В Белоруссии начались совместные с Россией ядерные учения

В Белоруссии сегодня началась совместная с Россией тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Об этом сообщило Минобороны республики.
Вместе с российскими военными планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению.
Цель маневров – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности к выполнению задач и организация боевого применения «из неподготовленных районов на всей территории республики», говорится в сообщении.
К тренировке привлекаются воинские части ракетных войск и авиации, которые во взаимодействии с российской стороной планируют отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
Учения организованы в интересах повышения готовности Вооруженных Сил Белоруссии к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, уточнили в Минобороны.
Основной упор планируется сделать на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, а также для проведения расчетов для применения сил и средств.
В белорусском оборонном ведомстве подчеркнули, что мероприятие является плановым в рамках Союзного государства, не направлено против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
Минск, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»