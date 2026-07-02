При ударе БПЛА по автобусу на границе с Белоруссией ранены два водителя

По уточненным данным, два водителя из Белоруссии пострадали в результате удара украинского беспилотника по туристическому автобусу в Брянской области. Об этом сообщает белорусский телеканал «Первый информационный».

Отмечается, что водители, уроженцы Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая помощь. Пострадавшие отказались от госпитализации. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля выехала специальная группа.

В автобусе, следовавшем по маршруту Минск – Гомель – Анапа, находилось 19 пассажиров и два водителя.

Позже врио главы Брянской области Егор Ковальчук уточнил, что белорусских граждан из автобуса уже перевезли в Гомельскую область. Шестеро россиян остаются в пункте временного размещения, где созданы все необходимые условия, добавил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью дрона автобус на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области. Удар пришел по лобовому стеклу транспорта.

После атаки погранпереход закрыли, из-за чего на границе образовалась многокилометровая пробка.

Минск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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