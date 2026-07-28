Россия запретила ввоз мясной продукции белорусского предприятия из-за европейского сырья

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз и транзит по территории РФ мясной продукции белорусского производителя ООО «Велес-Мит». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с повторными обнаружениями несоответствий нормам и требованиям России и техрегламентов ЕАЭС служба вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории России всех видов мясной продукции белорусского производителя ООО «Велес-Мит», – говорится в сообщении.

Пресечен ввоз в Россию двух партий свиного шпика объемом 43,6 тонны, которые шли транзитом от «Велес-Мита» в адрес казахского предприятия по поддельному ветеринарному сертификату. По данным белорусской ветеринарной системы Россельхознадзор установил, что сырье поступило на белорусское предприятие предположительно из других стран Европы.

Более того, лабораторные исследования выявили ряд нарушений по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствия по микробиологическим показателям – листерии и бактерии группы кишечной палочки.

«Россельхознадзор обратился в департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с просьбой с 28 июля 2026 года приостановить ветеринарную сертификацию продуктов, выработанных ООО «Велес-Мит», в Россию и другие страны ЕАЭС до проведения проверки по выявленным нарушениям», – добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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