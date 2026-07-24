В Белоруссии в ДТП с военным авто два человека погибли, 14 пострадали

В Белоруссии автомобиль с военнослужащими попал в аварию. По предварительным данным, два человека погибли, еще 14 получили различные травмы.

Как сообщает Следственный комитет РБ, ДТП произошло 24 июля на трассе «Осиповичи-Барановичи». Водитель грузопассажирского автомобиля MAZ не справился с управлением, машина слетела в кювет и опрокинулась.

Двоих пострадавших спасти не удалось, еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 464 («Нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины <...>») УК РБ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Минск, Зоя Осколкова