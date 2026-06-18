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Белоруссия запретит поездки за границу детских групп без госнадзора

Фото: сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил запретить поездки за границу детских групп без госнадзора. Об этом сообщает БелТА.

«Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения», – заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко предостерег от втягивания Белоруссии в войну. «Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать», – отметил глава государства.

БПЛА целенаправленно атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы Гомельской области Белоруссии на трассе А240 в Почепском районе Брянской области. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 – дети. Все они направлялись на отдых в Геленджик. При ударе беспилотника погибла женщина, в больницу доставлены семь пострадавших, в том числе пять детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с резким заявлением в адрес Кива после атаки на автобус с детьми в Брянской области, назвав случившееся террористическим актом против мирного населения.

Минск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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