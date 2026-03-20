Пятница, 20 марта 2026, 16:52 мск

Белоруссия готова заключить с США большую сделку

Архив. Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Белоруссия готовится заключить большую сделку с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Американцы в ходе переговоров от имени [президента США Дональда] Трампа предложили заключить большую сделку, где будут отражены ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что это важно для Белоруссии. «Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Они прорабатываются», – отметил президент.

По его словам, большая сделка – это не только переговоры по политзаключенным, но и возобновление работы посольств, взаимодействие по ядерным материалам. «Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия», – сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что никогда не просил ничего взамен у США. Лукашенко отдал должное американской стороне за то, что она самостоятельно обозначают повестку. «Мы готовимся к этому большому договору с американцами», – заключил белорусский лидер.

Минск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

