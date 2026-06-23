Киев стремится втянуть Минск в конфликт, тем самым расширив географию боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В свою очередь РФ поможет Белоруссии в случае внешней агрессии.

«Мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства», – сказал Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии.

Министр назвал хамскими слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который потребовал «навести порядок» в Белоруссии. Минск пытаются втянуть напрямую в конфликт, расширив географию боевых действий, подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, Зеленский выступил с угрозами в адрес Белоруссии всего через несколько дней после атаки украинских дронов на автобус с белорусскими футболистами в Брянской области. Украинский лидер призвал белорусского президента Александра Лукашенко «выключить установки» на границе, которые якобы координируют огонь. В противном случае Зеленский пригрозил, что «это сделают ВСУ».

В Кремле сочли эти заявления посягательством на суверенитет республики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут обсудить угрозы Зеленского на предстоящей встрече.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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