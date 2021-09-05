Киев обвинил Москву в уклонении от встречи Путина и Зеленского

Москва находит «постоянные отговорки», чтобы избежать встречи президентов России и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская сторона «всегда готова» к саммиту двух лидеров.

«Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи», – утверждает Кулеба.

Напомним, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что готов к встрече со своим украинским коллегой, однако сразу предупредил, что не собирается обсуждать темы Крыма и Донбасса, так как Донбасс – это внутренннее дело Украины, а Крым – это российский регион.

В свою очередь, Зеленский настаивает на включении в повестку возможного саммита обсуждения конфликта на востоке Украины и «крымского вопроса».

Симферополь, Иван Капустин

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