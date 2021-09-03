Путин надеется на восстановление отношений России и Украины

Президент РФ Владимир Путин надеется на полное восстановление взаимодействия России и Украины. Глава государства назвал ненормальной нынешнюю ситуацию в отношениях двух стран.

Путин выразил надежду, что существующая ситуация разрешится «чем раньше, тем лучше».

«Конечно, я очень на это рассчитываю… Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», – сказал президент РФ на полях Восточного экономического форума. Трансляция велась на сайте ВЭФ.

Путин заверил, что и Владивосток, и Петербург готовы принять украинского лидера на экономическом форуме. Но будет ли это нынешний президент Украины Владимир Зеленский, зависит от украинских граждан. Им предстоит оценить качество работы избранного ими лидера.

«Это зависит от украинского народа. На практике не одно поколение лидеров приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, а потом беспардонным образом обманывают своих граждан и откручивают политику совсем в другом направлении», – посетовал Путин.

По его мнению, киевские власти боятся крайних националистов и делают все, чтобы «удовлетворить их амбиции». Под этим давлением и происходит разрушение двусторонних отношений России и Украины.

Накануне в Кремле заверили, что не занимаются подготовкой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Стороны не отрицают возможность переговоров на высоком уровне, но пока далеки от согласования конкретной повестки.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 03.09.21

В Европе «точно не поддерживают» членство Украины в НАТО – администрация Зеленского. / Глава администрации Зеленского: США готовы к серьёзным военным шагам против РФ из-за Украины. / «Есть обоюдная заинтересованность»: Путин высказался о мирном договоре между Россией и Японией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»