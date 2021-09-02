В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев не готовят встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. При этом ни одна из сторон не отвергает самой возможности таких переговоров, отметил он.

Как отметил Песков, Кремль и офис президента Украины пока далеки от того, чтобы «согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», сообщают «Известия».

Пресс-секретарь президента РФ усомнился в возможности такого саммита в текущем году. «Я не думаю», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Накануне первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи российского и украинского президентов идет на самом высоком уровне. В качестве места встречи Любченко назвал Крым, но не ответил о возможных сроках встречи, сообщало РИА «Новости».

Ранее Песков заявлял, что главными препятствиями для встречи президентов России и Украины являются саботирование Киевом Минских соглашений по Донбассу, а также внесудебное преследование Зеленским своих политических оппонентов.

До этого в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли встречаться с украинским президентом, заявил, что Зеленский отдал Украину «под полное внешнее управление». При этом российский лидер отметил, что не отказывается от предложения о такой встрече, но сначала нужно понять, о чем говорить с Зеленским.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.09.21

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