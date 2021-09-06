«Классика жанра»: Зеленский избегает встречи с Путиным, публично уговаривая встретиться – украинский политолог

Президенту Украины совершенно не нужна встреча один на один с главой российского государства, так как её итоги будут предсказуемо сокрушительными для рейтинга Зеленского. Одновременно украинскому президенту крайне важно публично заявлять, что он жаждет встречи с Путиным ради достижения мира, но тот ему отказывает.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

Эксперт выразил уверенность, что украинская сторона будет постоянно предлагать Москве неприемлемую повестку саммита, чтобы встреча Зеленского с Путиным никогда не состоялась.

«Выборы скоро, Зеленский идет на второй срок. Встречаться с Путиным – зачем? Надо же, чтобы решение было, результат... Чтобы он вернулся и сказал: «Я привез вам мир, я привез вам вот это, я привез вам Крым, я привез вам Донбасс. Я обещал – я восстановил». Никто же в Москве на это не пойдет», – объяснил политолог.

«Понятно, почему Зеленский все время говорит: «Я хочу встречи с Путиным, я хочу встречи с Путиным». Потому что у него избиратель есть. Но встречи не будет. Ему когда скажут на предвыборных кампаниях «Вы не добились мира, а вы обещали нам мир», он скажет: «Я делал все, я Путину предлагал такой вариант, такой вариант. Путин не захотел». И, как вишенка на торте: «Ключи от мира на Донбассе где находятся? У Путина». Вот и всё, это классика жанра», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Москву в уклонении от встречи Путина и Зеленского.

Как известно, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что готов к встрече со своим украинским коллегой, однако сразу предупредил, что не собирается обсуждать темы Крыма и Донбасса, так как Донбасс – это внутренннее дело Украины, а Крым – это российский регион.

В свою очередь, Зеленский настаивает на включении в повестку возможного саммита обсуждения конфликта на востоке Украины и «крымского вопроса».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский обманывает украинцев, убеждая их, будто всеми способами добивается встречи с российским лидером ради достижения мира в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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