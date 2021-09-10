«Путин не будет говорить с Зеленским на русском языке» – Кучма удивил общественность

Второй президент Украины 83-летний Леонид Кучма заявил, что во время возможной личной встречи лидеры России и Украины будут говорить «на разных языках».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил украинским журналистам, отвечая на вопрос, найдут ли Путин и Зеленский «общий язык», когда встретятся на переговорах, и возможна ли, вообще, такая встреча.

«Будем ждать сигнала с той стороны. Но эта встреча слишком сложная со всех точек зрения. Мне так кажется, я могу ошибаться, – разговор будет на разных языках. Допустим, наш президент будет разговаривать с Путиным на русском языке, а я не знаю, на каком языке будет говорить Путин», – сказал Кучма.

По мнению наблюдателей, возможно, Кучма попытался таким «ироничным способом» донести, насколько российский президент якобы не готов искать компромисс со своим украинским коллегой. Ранее Кучма заявлял, что Путин якобы из личной мести обстреливает украинскую армию в Донбассе.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинял Москву в уклонении от встречи Путина и Зеленского.

Как известно, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что готов к встрече со своим украинским коллегой, однако сразу предупредил, что не собирается обсуждать темы Крыма и Донбасса, так как Донбасс – это внутренннее дело Украины, а Крым – это российский регион.

В свою очередь, Зеленский настаивает на включении в повестку возможного саммита обсуждения конфликта на востоке Украины и «крымского вопроса».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский обманывает украинцев, убеждая их, будто всеми способами добивается встречи с российским лидером «ради достижения мира в Донбассе».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.21

Крым и Севастополь оказались в числе лидеров по росту цен на дачи. / Часть Севастопольской бухты отдали федеральному министерству. / «Обнимает меня не Мария!» – украинская легкоатлетка оправдалась за очередное фото с россиянкой Ласицкене. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»