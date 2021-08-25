Кучма заявил, что Путин из личной мести обстреливает украинскую армию в Донбассе

Личные оскорбления в адрес президента РФ и его окружения со стороны киевских политиков якобы мгновенно оборачиваются обстрелами украинских позиций в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал второй президент Украины, бывший глава украинской делегации на переговорах в Донбассе Леонид Кучма.

Он напомнил об инциденте с президентом США Джо Байденом, который утвердительно ответил американскому журналисту на вопрос «Путин – киллер?».

При этом Кучма не опроверг жёсткое обвинение в адрес российского лидера, а лишь предостерёг украинских политиков от публичных оскорблений российских политиков. По его словам, «эффектные» образы следует использовать только в приватных беседах с россиянами.

«Только не ставьте этот вопрос (Путин – киллер?) действующему президенту (Зеленскому). Или еще кому-то из его окружения. Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется.

И цена эффектного оскорбления будет реальной, причем заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день. Потому что на «передке» уже давно составили народную примету: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют», – утверждает Кучма.

Симферополь, Валентин Карамазов

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