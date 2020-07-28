Кучма вышел из переговорного процесса по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма покинул Трёхстороннюю контактную группу в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба президента Зеленского.

«Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ). Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ», – говорится на сайте украинского президента.

В ходе прощальной встречи с Зеленским Кучма пообещал делиться опытом и предоставлять консультации представителям президента в ТКГ.

Эксперты объясняют решение Леонида Кучмы нежеланием участвовать «в безрезультатном процессе».

«Уход Кучмы из контактной группы – не новость, еще в мае анонсировалось, что он намерен покинуть группу. Он сам заявлял об этом, мотивируя свое решение своим преклонным возрастом и тем, что он не хочет принимать участие в безрезультатном процессе», – приводит комментарий политолога Константина Бондаренко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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