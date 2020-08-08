Страх сокрушительного провала: Зеленский отменил выборы в подконтрольном Киеву Донбассе

ЦИК Украины выполнил негласное требование администрации Владимира Зеленского и отменил местные выборы в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей.
Подобное «антиконституционное» решение связано с тем, что в команде Зеленского боятся полного провала на этих территориях президентской партии «Слуга народа» и победы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.
В оппозиционной партии заявили, что президент Зеленский пошёл на прямую кражу голосов избирателей Донбасса.
«Марионетки власти в ЦИК проигнорировали тот факт, что в прошлом году на этих территориях успешно прошли президентские и парламентские выборы. Мнение «сценаристов» из Офиса президента оказалось для них важнее Конституции, международного права и клятв служить народу Украины.
По уровню цинизма и беззакония нынешняя власть уже превзошла своих предшественников. Режим Порошенко использовал конфликт на Востоке, чтобы наживаться на войне, нынешний режим – отказывается от мирного урегулирования, стремясь установить в стране диктатуру. Парламентское большинство запрещает гражданам проводить выборы в областные советы, Президент штампует указы о введении военно-гражданских администраций. Его ставленники лишают людей права на самоуправление, а послушный ЦИК безропотно голосует за это решение.
Отменять выборы, не имея на то никаких законных оснований, может только диктаторский режим, боящийся и ненавидящий своих граждан. «Оппозиционная платформа – За жизнь» возлагает на президента Украины Владимира Зеленского, как гаранта Конституционных прав граждан, всю ответственность за антидемократический беспредел, затеянный его подручными. Требуем от власти отказаться от срыва выборов и уничтожения демократии в Украине», – говорится в заявлении ОПЗЖ.
В партии добавили, что в ближайшее время обжалуют в суде незаконное решение ЦИК Украины.
Отметим, что выборы отменены в десяти «территориальных громадах» Донецкой области и восьми – Луганской. Официальное объяснение ЦИК – близость этих избирательных округов к линии фронта.
Между тем, данное обстоятельство не помешало провести на этих территориях выборы в Верховную раду уже при Зеленском. Однако с тех пор рейтинг его партии «Слуга народа» катастрофически упал, особенно в Донбассе, в том числе из-за продолжающегося военного конфликта.
Напомним, ранее в нарушение Минских соглашений Киев отказался принимать специальный закон и проводить местные выборы в ДНР и ЛНР.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 08.08.20
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