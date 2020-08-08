Страх сокрушительного провала: Зеленский отменил выборы в подконтрольном Киеву Донбассе

ЦИК Украины выполнил негласное требование администрации Владимира Зеленского и отменил местные выборы в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей.

Подобное «антиконституционное» решение связано с тем, что в команде Зеленского боятся полного провала на этих территориях президентской партии «Слуга народа» и победы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

В оппозиционной партии заявили, что президент Зеленский пошёл на прямую кражу голосов избирателей Донбасса.

«Марионетки власти в ЦИК проигнорировали тот факт, что в прошлом году на этих территориях успешно прошли президентские и парламентские выборы. Мнение «сценаристов» из Офиса президента оказалось для них важнее Конституции, международного права и клятв служить народу Украины.

По уровню цинизма и беззакония нынешняя власть уже превзошла своих предшественников. Режим Порошенко использовал конфликт на Востоке, чтобы наживаться на войне, нынешний режим – отказывается от мирного урегулирования, стремясь установить в стране диктатуру. Парламентское большинство запрещает гражданам проводить выборы в областные советы, Президент штампует указы о введении военно-гражданских администраций. Его ставленники лишают людей права на самоуправление, а послушный ЦИК безропотно голосует за это решение.

Отменять выборы, не имея на то никаких законных оснований, может только диктаторский режим, боящийся и ненавидящий своих граждан. «Оппозиционная платформа – За жизнь» возлагает на президента Украины Владимира Зеленского, как гаранта Конституционных прав граждан, всю ответственность за антидемократический беспредел, затеянный его подручными. Требуем от власти отказаться от срыва выборов и уничтожения демократии в Украине», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии добавили, что в ближайшее время обжалуют в суде незаконное решение ЦИК Украины.

Отметим, что выборы отменены в десяти «территориальных громадах» Донецкой области и восьми – Луганской. Официальное объяснение ЦИК – близость этих избирательных округов к линии фронта.

Между тем, данное обстоятельство не помешало провести на этих территориях выборы в Верховную раду уже при Зеленском. Однако с тех пор рейтинг его партии «Слуга народа» катастрофически упал, особенно в Донбассе, в том числе из-за продолжающегося военного конфликта.

Напомним, ранее в нарушение Минских соглашений Киев отказался принимать специальный закон и проводить местные выборы в ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.08.20

Вице-президент Гильдии продюсеров России погиб на «Тропе Голицына». / В Крым с Украины приехали несколько человек, зараженные COVID-19. / Москва отправила в Минск сенаторов признавать победу Лукашенко. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»