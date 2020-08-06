Зеленский заранее обвинил Донбасс в возможном срыве перемирия

Киев не может гарантировать режим тишины, который пока сохранется в Донбассе, так как «не всё зависит от Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе поездки в контролируемую Киевом часть Донецкой области заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался. Но возможно все, это жизнь. Если бы все зависело только от нашей стороны, то, я уверен, это был бы сейчас принципиальный режим тишины. И мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам окончания войны», – заявил украинский президент.

«Гарантировать ничего не могу, но мы все делаем, как на Украине, так на встрече в минском формате, в режиме видеоконференций трехсторонней контактной группы. Будем и дальше держать кулаки», – рассуждает Зеленский.

Отметим, что украинские нацбаты, которые фактически не контролируются президентом страны, не оставляют попыток сорвать перемирие, периодически обстреливая позиции ЛДНР. Пока эти инциденты в Москве и ОБСЕ называют «незначительными».

Симферополь, Валентин Карамазов

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