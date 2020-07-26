Госизмена! Партия Порошенко зовёт «патриотов» блокировать резиденцию Зеленского

Подписанное президентом Зеленским «всеобъемлющее перемирие» на линии фронта в Донбассе является «ударом в тыл» украинской армии и государственной изменой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении для СМИ штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Напомним, накануне Трехсторонняя контактная группа в Минске (Россия, ОБСЕ и Украина при участии ЛДНР) согласовала документ о полном и всеобъемлющем прекращении огня, начиная с понедельника, 27 июля 2020 года.

В связи с этим партия Порошенко призывает «всех патриотов Украины» собраться на «общенациональную на акцию протеста» под окнами Офиса президента Украины Зеленского.

«Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Ее атаковал человек по фамилии Зеленский», – говорится в заявлении.

Смысл акции протеста в том, «чтобы защитить ВСУ и заявить: Зеленский – ты черт, собирай чемоданы, время – в Ростов!», добавили в штабе партии.

Напомним, накануне, комментируя объявленное прекращение огня в Донбассе, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что вооружённые силы Украины не намерены соблюдать режим тишины «в случае нарушения противником условий перемирия».

Ранее известный на Украине политолог Михаил Погребинский выразил уверенность, что Киев не будет соблюдать очередное перемирие, так как Зеленский боится реакции националистов и «партии войны», которые обвинят его в «капитуляции».

Симферополь, Валентин Карамазов

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