Президент Украины будет регулярно подписывать соглашения о прекращении огня в Донбассе и сразу же их нарушать.

Причина в том, что Зеленский боится реакции националистов и «партии войны», которые обвинят его в «капитуляции».

Как передаёт корреспондентРИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

По его словам, очередным свидетельством того, что украинский президент не собирается соблюдать достигнутое на днях соглашение в Минске о прекращении огня, является его странное требование, чтобы документ подписали лично лидеры стран «нормандской четвёрки».

«Если в понедельник не получится реализовать Минские договорённости, то Зеленский скажет: я предложил подписать Путину и Макрону, а они отказываются, а если они отказываются, значит, виноваты они, а не я, который хороший и замечательный. Это всё игра «95 квартала» (шоу-программы Зеленского) со службами тысяч людей и, к сожалению, мне кажется, что в полной мере наш президент этого не осознаёт.

У него главная мотивация – не стать объектом атаки, потому что он не договорился, и опять соберутся националисты, и будут жечь шины и кричать: никаких договорённостей с Донбассом, только война и только на наших условиях», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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