Зеленский обсудил с Путиным закон об особом статусе Донбасса

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели сегодня телефонный разговор.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», беседа состоялась по инициативе украинской стороны накануне реализации соглашения о прекращении огня, достигнутого в Трёхсторонней контактной группе в Минске.

Кроме технической части договорённостей, достигнутых ранее в рамках «нормандского формата», была затронута политическая составляющая Минских соглашений, в частности особого статуса для ДНР и ЛНР.

«Стороны обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (ЛДНР), который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины», – сообщает пресс-служба Зеленского.

По словам экспертов, пока не ясно, идёт ли речь о сенсационном согласии украинской стороны на закрепление в конституции Украины особого административного статуса для народных республик Донбасса или Киев вновь предложил свою интерпретацию особого сттатуса, который, как известно, противоречит Минским соглашениям.

Напомним, Украина настаивает на своём порядке последовательности реализации Минских соглашений:сначала контроль над российской границей, а потом особый статус и проведение выборов. Москва категорически против, и предлагает Киеву вначале решить вопрос об особом статусе, согласно подписанным договорённостям.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.07.20

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