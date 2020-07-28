Нацбаты не дадут: эксперт отмерил перемирию в Донбассе не больше недели

Установленное совместными усилиями представителей президента Украины Зеленского и народных республик Донбасса «всеобъемлющее перемирие» – это прорыв и «большой плюс». Однако весьма велика вероятность, что режим тишины долго не продержится, и всё вернётся в «обычные рамки» конфликта в Донбассе, когда вооружённые столкновения регулярно сменяются редкими и короткими перемириями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По его словам, главным препятствием к длительному прекращению огня являются неонацисты запрещённого в РФ батальона «Азов» и других националистических добровольческих формирований, которым совершенно невыгодно прекращение войны.

«В любом случае, подобные инициативы следует рассматривать как своеобразный прорыв, потому что если хотя бы на один день дольше будет перемирие продолжаться, чем при нынешних условиях, – это уже есть завоевание. Однако у меня совершенно нет уверенности в том, что нынешние соглашения продлятся стратегически дольше, чем ожидается, либо же станут постоянными соглашениями. Мне кажется, что в течение ближайшей недели, всё встанет, к сожалению, на свои места в рамках конфликта на Донбассе, и это перемирие ни к чему не приведет», – цитирует эксперта «ПолитНавигатор».

«В первую очередь, это позиция целого ряда «подразделений украинских вооруженных сил» – по сути, до сих пор условных добровольческих батальонов. Ведь мы знаем, что, допустим, 60 километров границы между ДНР и частью Донецкой области, которую контролирует Украина, – они фактически находятся в управлении так называемого полка «Азов». И это уже будет большая проблема. Как уже говорилось, если эти инициативы будут соблюдены, то это, конечно же, будет большой плюс», – выразил слабую надежду Денисов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.07.20

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