МИД РФ подтвердил соблюдение сторонами перемирия в Донбассе

В министерстве иностранных дел РФ признали, что соглашение о перемирии на линии фронта между Киевом и ЛДНР «в целом соблюдается» с 27 июля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора департамента и печати МИД России Алексей Зайцев.

По его словам, Москва полностью поддерживает и приветствует достигнутые договорённости.

«Полностью поддерживаем достигнутые договоренности, направленные, прежде всего, на сохранение людских жизней и предотвращение дальнейшего разрушения инфраструктуры. По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения в целом соблюдается», – приводит слова Зайцева РИА Новости.

Напомним, что в первый день перемирия миссия ОБСЕ насчитала 111 случаев нарушения режима прекращения огня. Видимо, все они оказались локальными и «незначительными».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.07.20

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