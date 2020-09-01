Больше ада: Зеленский ввёл военно-карантинный режим в подконтрольном Киеву Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не только отменил местные выборы на подконтрольной Киеву части Донбасса, но и максимально ограничил свободу передвижения под видом борьбы с распространением коронавируса.

В соседних областях подобные меры не принимаются, во избежание протестного голосования жителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об «усилении мер по профилактике распространения COVID-19» в Донецкой и Луганской областях объявил штаб Операции объединённых сил (бывшая АТО).

«В районе проведения операции Объединенных сил усиливаются меры по профилактике распространения COVID-19. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением COVID-19, в соответствии с решением командующего объединенных сил от 31.08.2020. № 4664 с 1 сентября 2020 усиливаются меры по профилактике распространения инфекции», – говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, в Донецкую и Луганскую области ограничат пропуск граждан, «у которых нет необходимых документов», со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Под контроль будут взяты все перевозчики пассажиров на автостанциях, железнодорожных вокзалах и остановках общественного транспорта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.09.20

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