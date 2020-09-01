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Вторник, 1 сентября 2020, 15:15 мск

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Назначенец Зеленского на переговорах по Донбассу призвал отказаться от Минских соглашений

Минск. Фото: скрин видео «ТСН», Украина

Украине не выгодны подписанные прежними киевскими властями Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Поэтому от них следует отказаться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил перебежавший в Киев из Донецка украинский журналист Сергей Гармаш, позже назначенный Зеленским в минскую переговорную группу «представлять интересы Донбасса».

По словам Гармаша, Киеву необходимо «временно отказаться» от минского сценария урегулирования, включающего в себя особый статус для ЛДНР, выборы в Донбассе и амнистию.

«По моему мнению, будет лучше вообще временно отказаться от минского сценария возвращения Донбасса, нежели возвращать его на условиях России... Если у нас не получается использовать «Минск» с выгодой для себя, интерпретировать особый статус и другие обязательства по «Минску» в приемлемом для Украины варианте, то зачем нам такой «Минск»?», – рассуждает назначенец Зеленского.

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