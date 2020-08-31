На Украине «придумали», как использовать против Путина российскую паспортизацию в Донбассе

Украина уже не сможет остановить массовую выдачу российских паспортов в ЛДНР. Однако Киев может разыграть «путинскую паспортизацию» в своих интересах против России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил перебежавший в Киев из Донецка украинский журналист Сергей Гармаш, позже назначенный Зеленским в минскую переговорную группу «представлять интересы Донбасса».

Вместе с тем, Гармаш признал, что его план может быть «реализован» лишь после «реинтеграции Донбасса» в состав Украины.

«А в чем она может быть (польза российской паспортизации)? Например, если этим людям после реинтеграции станет выгоднее работать в Украине, а не в России, ездить в Европу через Украину, если Украина даст им стабильность и мир, которых они не имеют сейчас из-за действий России, то они смогут потом ездить голосовать в Россию, но в интересах Украины.

Если мы, как государство, будем продвигать свои интересы в соседних странах, то у нас есть для этого возможности. Двойное гражданство – это палка о двух концах. Путин дал нам сейчас этот инструмент», – приводит слова Гармаша «ПолитНавигатор».

По словам экспертов, рассуждения Гармаша ни что иное, как попытка сохранить лицо администрации Зеленского, бессильной перед массовым желанием украинцев заполучить российское гражданство.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.08.20

Испугались: в администрации Зеленского поклялись не переступать «красные линии» в Донбассе. / Продался Путину! В Киеве грозят поднять против Зеленского «миллионы украинцев». / Коэффициент распространения коронавируса в Севастополе вырос в 2 раза. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»