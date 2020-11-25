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Среда, 25 ноября 2020, 17:46 мск

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Украина отказалась признавать российские паспорта с краснодарской и ростовской регистрацией

Правительство Украины издало распоряжение об отказе в признании паспортов РФ, которые выданы в Ростовской области и Краснодарском крае.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение принято сегодня на заседании кабинета министров Украины.

Украинская сторона заявляет, что на этих территориях российские органы осуществляют процедуры по выдаче российского гражданства жителям Крыма и Донбасса.

В кабинете министров заявили, что, таким образом, власти Украины «существенно расширяют список отделений миграционной службы РФ, чьи документы не признаёт Украина», принятый в мае 2020 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.20

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Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,