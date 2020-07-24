Россия упростила получение гражданства для выходцев из ряда стран

В России вступил в силу закон об упрощении получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства. Теперь от иноземцев не будут требовать отказываться от имеющегося гражданства. Кроме того, они избавлены от необходимости прожить длительное время в РФ для получения паспорта.

Новый закон исключает при подаче заявления на гражданство требование о трехлетнем сроке проживания в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах – членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Данная норма также применима в отношении иностранных граждан, состоящих в браке с россиянином (россиянкой), который проживает в стране и имеет в этом браке общих детей, а также иностранцев, один из родителей которых имеет паспорт РФ и проживает в России.

Стоит также отметить, что граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана получили право на подачу заявления о гражданстве в упрощенной форме. Они смогут получить паспорт без соблюдения обязательного срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство. Кроме того, срок ведения трудовой деятельности в России для лиц, окончивших российские вузы, сокращен с трех лет до одного года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.07.20

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