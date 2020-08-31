Испугались: в администрации Зеленского поклялись не переступать «красные линии» в Донбассе

Предложения замглавы украинской делегации на минских переговорах Витольда Фокина (заместитель Леонида Кравчука) о всеобщей амнистии участникам конфликта и о предоставлении особого статуса всему Донбассу являются личной точкой зрения и не отражают позицию администрации Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «НовыйДень», об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на истерику противников Владимира Зеленского из команды Петра Порошенко.

По его словам, пункты Минских соглашений об амнистии и особом статусе для Донбасса подписывало прежнее руководство Украины, а нынешняя администрация пытается лишь смягчить их «в интересах страны».

«Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в пределах национальных интересов Украины», – заявил Ермак.

«Есть четкие красные линии, которые неоднократно очерчивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в Минской ТКГ полностью отвечает национальным интересам Украины», – добавил он.

Напомним, ранее «партия войны» Петра Порошенко пригрозила поднять против Зеленского «миллионы украинцев» после заявлений Витольда Фокина.

Между тем, по мнению киевских экспертов, украинский президент не собирается ни предоставлять особый статус Донбассу, ни амнистировать участников конфликта. Заявления уроженца Донбасса Витольда Фокина нужны были команде Зеленского лишь для поднятия падающего рейтинга президентской партии «Слуга народа» накануне осенних выборов в местные советы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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