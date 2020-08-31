Продался Путину! В Киеве грозят поднять против Зеленского «миллионы украинцев»

Предложение замглавы украинской делегации на минских переговорах по Донбассу Витольда Фокина (заместитель Леонида Кравчука) о всеобщей амнистии участникам конфликта и о предоставлении особого статуса не только ДНР и ЛНР, но и Донецкой и Луганской областям Украины носят все признаки капитуляции, предательства и государственной измены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили противники украинского президента из команды Петра Порошенко.

«Заявление представителя президента в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а также о том, что «обе стороны совершали преступления» – проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, что отражает стратегические интересы Путина.

Хочу спросить у представителей Зеленского в ТКГ, какие преступления совершали украинские военные на Донбассе, защищая и освобождая родную землю ценой собственной жизни? Неужели Фокин, кравчуки и те, кто за ними стоит надеются, что Украина отдаст Путину весь Донбасс, который российские войска не смогли захватить силой?

Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, – это будет означать что они озвучивают согласованные положения «зеленой власти» (власти Зеленского – прим. «НД»). В таком случае, подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, которые готовы защищать свою страну», – заявил экс-секретарь Совбеза Украины, глава штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

Общее мнение журналистов «патриотических взглядов» выразил также главред националистического сайта «Цензор» Юрий Бутусов.

«Заявление Фокина, назначенного Зеленским на переговоры с РФ – это капитуляция перед Путиным и признание оккупации Донбасса и Крыма... Если Фокин не будет немедленно уволен из ТКГ, если Зеленский не осудит это провокационное антиукраинское заявление, если Ермак (глава администрации Зеленского – прим. «НД») не будет отстранен от ведения переговоров с представителем Путина Дмитрием Козаком – значит, действующее руководство Украины будет искать способы реализовать этот предательский план.

Уверен, что если Зеленский будет пытаться сейчас реализовать «план «Фокина-Ермака» на Донбассе, он встретит широкое сопротивление в обществе», – грозит Бутусов.

Против предложений представителя Зеленского на переговорах по Донбассу выступил даже действующий глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат», – негодует Аваков.

Между тем, по мнению киевских экспертов, украинский президент не собирается ни предоставлять особый статус Донбассу, ни амнистировать участников конфликта. Заявления уроженца Донбасса Витольда Фокина нужны команде Зеленского лишь для поднятия падающего рейтинга президентской партии «Слуга народа» накануне осенних выборов в местные советы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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