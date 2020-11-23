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Понедельник, 23 ноября 2020, 03:57 мск

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Украинские генералы направили Зеленскому документальные доказательства «сдачи Крыма» в 2014 году

Генерал Замана. Фото: УНIАН

Бывшие командующие различными видами вооружённых сил Украины направили президенту Зеленскому копии официальных документов, из которых следует, что они получили приказы от высшего руководства в Киеве не оказывать никакого сопротивления воссоединению Крыма с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документы опубликовал экс-начальник Генштаба ВСУ, генерал-полковник Владимир Замана. Официальное письмо с обращением подписали 8 генералов и один адмирал.

Напомним, фактические руководители украинского государства в 2014 году во главе с Александром Турчиновым пытались переложить ответственность за «сдачу Крыма», в том числе и на Владимира Заману, инициировав против него уголовные дела.

«Авторитетные генералы, реально понимают, что происходило в украинской армии в 2014 году. Однако во время следствия по моему делу их показания никто не захотел брать в расчёт – ни прокуратура, ни следственные органы, ни «эксперты». Поэтому они присоединились к моему обращению в адрес президента Украины Владимира Зеленского», – пишет Замана.

Отметим, что сам Зеленский не раз называл Турчинова ответственным за «сдачу Крыма без боя», поэтому документы и свидетельства военачальников помогут ему подкрепить свои обвинения.

Симферополь, Иван Капустин

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