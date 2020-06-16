Турчинов рассказал, почему не «утопил в крови» вежливых людей в Крыму

Десятой части современных украинских вооружённых сил хватило бы, чтобы во время Крымской весны «сбросить в Чёрное море» и «утопить в крови российские войска».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил журналистам фактический глава Украины после госпереворота 2014 года в Киеве, а позже глава Совбеза (СНБО) Александр Турчинов.

При этом Турчинов назвал украинскую армию образца 2019 года «одной из самых боеспособных сил во всей Европе», однако не решился прямо сравнивать её «мощь» с российскими вооружёнными силами.

«Мы начали беседу с вопросов по Крыму, я честно скажу: если бы у меня была десятая часть того, что у нас было на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попробовал бы утопить в Крыму, скинуть их в Чёрное море.

Мы не ценим, что мы за 5 лет сформировали. На начало 2019 года у нас была одна из самых боеспособных сил во всей Европе. Я не беру российскую армию, я о Западной Европе. Это единственный аргумент, который уважает Путин, и с которым он будет считаться», – утверждает экс-глава Совбеза.

Отметим, что до победы Владимира Зеленского в апреле 2019 года Турчинов возглавлял СНБО Украины. С приходом Зеленского, по его убеждению, украинская армия начинает утрачивать боеспособность.

Симферополь, Иван Капустин

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