Запад отказал Киеву в любой военной поддержке в разгар крымских событий, предшествовавших воссоединению полуострова с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил участник госпереворота 2014 года в Киеве Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины во время Крымской весны.

По его словам, поведение западных «гарантов независимости» Украины, отказавшейся в 1991 году от ядерного оружия, настолько его шокировало, что он навсегда вынес урок: «Незалежная» может рассчитывать лишь на собственные силы.

«Такая иллюзия была. И даже первое решение СНБО – это именно обратиться к нашим партнерам относительно выполнения обязательств в соответствии с «Будапештским меморандумом». И это для меня был шок, когда я начал переговоры с нашими стратегическими партнерами, нашими союзниками и мне сказали: «Тут есть проблема, мы не готовы вступать в военный конфликт с Россией».

– «А как же меморандум?». – «Ну, это политическая декларация». – «Так оружие же ядерное Украины было реальным, это был третий в мире по мощности ядерный потенциал». – «Ну да, но мы поможем вам на дипломатическом уровне».

И знаете, этот шок, что я просил – окей, не можете помочь войсками, не будете вступать в войну с Россией, но окажите нам военно-техническую помощь. У меня нет, во что одеть солдат, нет ни одного бронежилета, который бы защитил жизнь солдата, у меня шлема ни одного нет кевларового, который хоть как-то может защитить во время военных действий.

Сказали: «Нет, мы не можем злить Путина, потому что, если начнется военная помощь, это больше будет побуждать Путина к более активной агрессии против Украины. Потому мы будем на дипломатическом фронте сдерживать его, в перспективе санкции будем вводить – это формат нашей помощи».

И это, знаете, это было для меня переосмысление ситуации, что 21-й век – это столетие, где каждый должен рассчитывать только на собственные силы, и других вариантов нет»,– приводит слова Турчинова «ПолитНавигатор».

Напомним, свергнутый заговорщиками экс-президент Украины Виктор Янукович назвал ответственными за потерю Крыма главных участников государственного переворота в Киеве в 2014 году.

Симферополь, Иван Капустин

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