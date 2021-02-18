Янукович назвал виновных в потере Крыма

Экс-президент Украины Виктор Янукович ответил на прозвучавшие из Киева обвинения в том, что он якобы виновен в присоединении Крыма к России.

Накануне Верховная рада опубликовала приуроченное к годовщине Майдана заявление, в котором Янукович обвиняется в «подрыве национальных интересов Украины при поддержке РФ и создании условий, приведших к потере части территории государства».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в распространённом через личного адвоката заявлении Янукович назвал ответственными за потерю Крыма главных участников государственного переворота в Киеве в 2014 году.

По его словам, именно из-за их действий жители Крыма и Донбасса отказались дальше находиться в составе «Незалежной».

«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе, большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры. Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие – сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», – заявил Янукович.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.02.21

«Вопрос жизни и смерти для украинцев»: Киев истерит из-за «Северного потока – 2». / В Крыму за сутки от коронавируса умерли 6 человек. / Крым начинает развивать «иммунизационный туризм». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»