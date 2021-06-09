«Вернуть все активы» – ЕС и Украина проиграли Януковичу в европейском суде

Суд Европейского союза аннулировал акт Совета ЕС от 2019 года о продлении заморозки активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по требованию украинского суда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в пресс-службе суда ЕС.

В решении европейского судебного органа отмечается, что совет ЕС формально подошёл к вердикту украинского суда, который был принят с нарушениями процессуальных процедур и не учитывал интересы подзащитного.

«Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжения», – сообщается в пояснительной записке суда ЕС.

Также указано, что Совет ЕС не убедился в обоснованности обвинений против Виктора и Александра Януковичей и принял поспешное решение о продлении заморозки активов.

«В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы сдержали право на защиту и право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела. Следовательно, в решении сохранить имена обоих мужчин в списке лиц, подпадающих под действие ограничительных мер, Совет допустил ошибку в оценке. Следовательно, Суд аннулирует оспариваемые действия», – говорится в заявлении Суда Европейского союза.

Напомним, что незаконный арест активов Януковича Украиной состоялся ещё в 2014 году и с тех пор неоднократно подтверждался и продлевался Евросоюзом на основе сомнительных показаний Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.06.21

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