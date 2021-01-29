Бывшему президенту Украины предъявили еще одно обвинение в госизмене

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу предъявили еще одно обвинение в госизмене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Януковича уже признали виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, приговорив (заочно) к 13 годам лишения свободы. Сейчас его адвокаты оспаривают этот вердикт.

Между тем, вчера Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Януковичу новое обвинение. На этот раз государственной изменой признаны так называемые харьковские соглашения. Документ был подписан в 2010 году и предусматривал снижение цен для Украины на российский газ в обмен на сохранение в Крыму базы Черноморского флота РФ.

В частности, Россия предоставляла Украине скидку на газ в размере 30% (но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров) и получала возможность пользоваться крымской базой еще в течение 25 лет.

По версии ГБР и прокуратуры, это соглашение нанесло вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны, так как привело к «увеличению личного состава войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины».

Как заявляют в ГБР, подозрение «бывшему президенту Украины в совершении государственной измены» было предъявлено письменно. Куда отправлено это письмо, не уточняется.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.01.21

Шторм повредил главную набережную Севастополя (ФОТО). / Крым завалило снегом, и осадки пока не прекратятся. / Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 32 тысячи человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»