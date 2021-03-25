Украина затребует у России экстрадиции Януковича

Генпрокуратура Украины заявила о запуске процедуры экстрадиции в отношении бывшего президента Виктора Януковича.

Решение принято после вердикта Киевского апелляционного суда об оставлении в силе заочного ареста экс-президента по делу «о незаконном захвате власти».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)», – говорится в сообщении ведомства.

Очередное обвинение в адрес Януковича связано с его действиями в 2010 году, якобы направленными на «незаконное увеличение объема своих властных полномочий».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.03.21

Спрос на украинское гражданство в мире упал в четыре раза. / «Предлагаем прекратить» – Украина капитулировала в снайперской войне на Донбассе. / «Чтобы сократить население» – 71% украинцев заявляет об искусственном происхождении коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»