План ликвидации Януковича включал в себя несколько сотен предварительных жертв – Азаров

Участники государственного переворота 2014 года на Украине разработали план, согласно которому президента Виктора Януковича должны были ликвидировать по завершении кровавой перестрелки в его загородной резиденции, в ходе которой погибла бы не одна сотня человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью изданию «Страна.УА» заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Янукович 21 февраля (2014 года) выехал из Администрации президента. Оттуда же с большим трудом выбрался глава АП Андрей Клюев. К этому времени у меня уже была потеряна связь со всеми. Я не мог дозвониться ни до министра внутренних дел, ни до главы Службы безопасности. И они выехали все в Межигорье (загородная резиденция).

И Служба охраны президента, которая располагала своей разведкой, доложила, что движется большая толпа на Межигорье – около 5 тысяч человек. И в составе этой толпы – специально подготовленная группа, которая должна была после захвата Межигорья уничтожить физически Януковича.

Межигорье было достаточно хорошо защищено. Охрана была серьезная, она могла оказать сопротивление захвату, но я думаю, тогда было бы жертв не 100 человек (как на Майдане), а больше. Межигорье достаточно трудно было удержать, периметр большой. И тогда надо было бы применять оружие на поражение. И, безусловно, произошло бы очень серьезное кровопролитие.

На это были нацелены и настроены организаторы Майдана, их это не смущало. Янукович об этом знал, поэтому принял решение об эвакуации в Харьков», – рассказал Азаров.

Однако, по его словам, заговорщики уже контролировали власть фактически во всех регионах, и план убийства Януковича был скорректирован.

«Уже после отлета Януковича Верховная рада абсолютно незаконно назначает нового главу СБУ, нового министра внутренних дел, тоже абсолютно незаконно. Сразу же пошли команды в областные управления, местные руководители заколебались. И сразу же были высланы отряды в Харьков, в Донецк, задача которых была уничтожить Януковича. Вот отсюда пошли метания Януковича.

Он полетел в Донецк. Там тоже было небезопасно, выехал в Крым и начались вот эти вот его метания», – заключил Азаров, имея в виду обращение за помощю к президенту РФ и бегство в Ростов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.01.21

Отказ Киева от производства российской вакцины добьёт украинскую фармацевтику – киевский экономист. / Севастополь продолжает бить рекорды по выявляемости коронавируса. / В Крыму за сутки от ковида умерли 9 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»