Крым сдал Турчинов по приказу Обамы – экс-соратник Порошенко

Организаторы госпереворота в Киеве в 2014 году своими действиями подготовили почву для отторжения Крыма.

Другая причина потери полуострова в беспрекословном подчинении заговорщиков приказам президента Барака Обамы, который «играл в свои игры с Путиным».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бежавший из Украины на Запад бывший соратник Петра Порошенко, экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто в Украине не знает с какой – нам не говорили. Просто спустили команду «не дергаться», ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет – кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились», – сказал Жвания.

Вместе с тем, по его словам, Турчинов с подельниками сами сделали всё, чтобы вызвать ненависть крымчан к Украине.

«Именно они сделали все для того, чтобы население Крыма возненавидело новую украинскую власть. Именно они принимали решение об отключении Крыма от электричества и водоснабжения, их люди грозились послать в Крым отряды националистов и запрещали русский язык», – подчеркнул Жвания.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.09.20

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