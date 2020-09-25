Зеленского обвинили в разрушении обороноспособности Украины

Команда президента Зеленского своими действиями осабляет оборону Украины, чем открывает путь к «масштабным, агрессивным военным действиям Российской Федерации».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-секретарь Совбеза Украины, глава штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

«Мы должны быть постоянно готовы к масштабным, агрессивным военным действиям Российской Федерации. Поэтому принципиально – нельзя уменьшать наш боепотенциал, нельзя ослаблять нашу оборону. Нужно с уважением и очень серьезно относиться к нашим вооруженным силам.

В то же время, я вынужден констатировать, что на протяжении этого года, 2020-го года, наши вооруженные силы, в соответствии с государственным оборонным заказом, не закупили ни одной ракеты, не закупили снаряды, другие боеприпасы. Это серьезная проблема, это и вопрос ответственности действующей украинской власти», – приводит «ПолитНавигатор» слова Турчинова.

Отметим, что Турчинов постоянно ищет поводы для обвинений Зеленского в развале вооружённых сил, так как новые власти называют экс-секретаря Совбеза ответственным за «сдачу Крыма» в 2014 году, когда он был фактическим руководителем Украины. По мнению экспертов, подоплёкой этой грызни является борьба команд Порошенко и Зеленского за электорат Западной Украины, где у действующего президента слабые рейтинги.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.09.20

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