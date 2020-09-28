Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ отвоевать Крым

Вооружённые силы Украины обладали достаточным потенциалом в 2014 году, чтобы перекрыть и удерживать «все проходы в Крым» от «вежливых людей».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук.

По его словам, утверждения фактического руководителя Украины на тот момент Александра Турчинова о якобы полной утрате боеспособности украинской армии при Викторе Януковиче являются «мифологией».

«С декабря месяца (2013 года) были подготовлены пять десантных бригад численностью пять тысяч человек для действий в Крыму. Одна бригада, 25-я, вошла в Крым, провела учения и вышла. Просто тот министр обороны, Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч – это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах.

Это было подхвачено, это было выгодно – неудачи начального периода войны списать на неготовность армии.

Армия была готова, сил в Крыму хватало, пять тысяч на усиление хватало, чтобы перекрыть пять возможных проходов, направлений, и закрыть проходы в Крым. И этого было достаточно. А еще сорок тысяч в короткие сроки ничего не мешало подготовить и перебросить к восточным границам Украины. Этого не было сделано, а потом началась мифология», – приводит слова Кузьмука «ПолитНавигатор».

Отметим, что на Украине среди «патриотов» популярны две версии утраты Крыма: «неготовность разваленной Януковичем армии» и «трусость киевского руководства, подчинившегося приказу Обамы». Первую версию поддерживают сторонники Александра Турчинова и Петра Порошенко, вторую – их противники.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.09.20

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