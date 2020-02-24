Украинский генерал: НАТО боится связываться с нами

Украина могла бы стать самым выгодным членом НАТО в противостоянии с Россией, если бы Североатлантический альянс принял «Незалежную» в свой состав.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телеканалу «112» заявил экс-министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук.

По его словам, вхождение Украины в НАТО свело бы геополитические возможности Москвы практически к нулю.

Вместе с тем, генерал не считает разумным шагом внесение в конституцию Украины курса на вступление в НАТО, так как выполнить этот пункт основного закона страны Киев не в состоянии.

«Нет. Я не думаю, что такие вещи надо писать в Конституцию. Потому что Конституцию надо выполнять, основной закон. Давайте выполним. Мы в состоянии это сделать? Нет. И нас не очень ждут, это же правда», – сетует экс-министр обороны.

«В конце 90-х мы были ближе к вступлению, чем Польша, Чехия, Румыния и другие. Но они там, а мы – нет. Пора об этом задуматься. Что касается НАТО, то они нас должны за уши к себе тянуть. Потому что такого выгодного члена, как Украина, просто нет.

Огромная территория, самый продолжительный кордон с РФ, природные ресурсы, людские, многочисленная армия, выходы на моря, транзит. Для НАТО это прекраснейший театр военных действий. И зажать Россию с юга и востока – это была цель. Потому что прохода в Россию у стран НАТО практически нет. Три балтийские страны, но они со сложной местностью и узкие. А тут Украина – подбрюшье России! Почему-то они этого не делают.

Потому что они в постоянных раздумьях о влиянии России на Украину, о влиянии России на Западный мир. Зачем ругаться? И вот такая система сдерживания. Двери открыты, но только шаг в двери – раз, и перед носом они закрываются. Мы это видим и сейчас ...» – приводит слова Кузьмука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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