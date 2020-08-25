Зеленскому посоветовали не разговаривать, а пойти в наступление на Крым

Владимир Зеленский должен не обвинять предшественников в «сдаче Крыма», а воспользоваться новыми возможностями «сильной украинской армии» и реализовать масштабное наступление на Крымский полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-секретарь Совбеза Украины, фактический руководитель киевского режима в 2014 году, а ныне глава штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

По его словам, в потере Крыма виноваты многие, в том числе экс-президент Украины Виктор Янукович и другие, кто «уничтожал обороноспособность» страны в предшествующие крымским событиям годы. Между тем, Зеленский обвиняет исключительно своих сегодняшних политических оппонентов, которые «подняли вооружённые силы», а сам «капитулирует перед Москвой».

«Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что «договорняк» с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли», – обвинил президента Турчинов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский, намекая на Турчинова, заявил, что высшие руководители, виновные в «сдаче Крыма», должны понести наказание.

«Мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать проповеди по патриотизму», – сказал Зеленский.

Отметим, что Зеленского поддержал глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, который обвинил Александра Турчинова и в потере Крыма, и в развязывании войны в Донбассе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.08.20

«Маразм – не то слово»: Кравчук назвал причины потери Крыма и Донбасса. / Всероссийская канализация: в Крыму даже лечебная грязь может оказаться фекалиями, смешанными с солью (ВИДЕО). / В администрацию Феодосии приехали ревизоры: считают медиков по головам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»