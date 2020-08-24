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Вторник, 25 августа 2020, 03:05 мск

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«Маразм – не то слово»: Кравчук назвал причины потери Крыма и Донбасса

Кравчук. Фото: УНIАН

Украина потеряла Крым из-за того, что военным дали преступный приказ «не стрелять», а Донецк так долго воюет с Киевом потому, что военным дали преступный приказ «стрелять».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой ответ в интервью украинскому телевидению дал первый президент «Незалежной» Леонид Кравчук на вопрос, кто должен нести ответственность за Крым и Донбасс.

По его словам, вину за крымские события и войну в Донбассе несут предыдущие власти Украины. Напомним, фактическими руководителями Украины в то время были Александр Турчинов и его окружение – захватившие власть в результате госпереворота в Киеве в 2014 году.

«Нельзя ни при каких обстоятельствах сказать военным «не стреляйте»… Если бы из Киева было точное и ясное указание, достаточно было сил – военные говорят, я с ними общаюсь – для того чтобы остановить этот беспорядок (в Крыму)», – приводит РИА Новости слова Кравчука.

В то же время, на вопрос, виновато ли прежнее руководство Украины в развязывании войны в Донбассе, Кравчук ответил: «Абсолютно!».

«Маразм – не то слово», – отреагировал на слова первого президента Украины один из пользователей интернета, вызвав одобрительную реакцию других комментаторов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.08.20

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