Кравчук страдает ночной пистолетной зависимостью

Первый президент Украины Леонид Кравчук не может уснуть, если не достанет из своей тумбочки заряженный пистолет и не положит его рядом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал эфире украинского телеканала NEWSONE.

«Знаете, человек всегда чувствует себя в опасности, в глобальном мире, когда столько всего – автомобилей, самолетов, атомная энергетика. Всегда находится какая-то опасность.

Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее пояснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке лежит со мной пистолет. Всегда. Я уже привык к этому.

Если я не достал его из тумбочки и не положил рядом, я не могу заснуть. Если кто-то что-то захочет сделать, я знаю, что этот пистолет в моих руках может сделать – ничего. Но он меня успокаивает», – приводит «ПолитНавигатор» слова Кравчука.

Отметим, что Кравчук уже не в первый раз рассказывает журналистам об этой своей особенности.

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