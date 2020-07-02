«Да или нет?!» – Кравчук мечтает устроить допрос Путину

Участник Беловежских соглашений, первый президент Украины Леонид Кравчук готов встретиться без свидетелей с президентом России Владимиром Путиным и «припереть его к стенке обезоруживающим вопросом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью украинскому журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону.

Кравчук считает, что Владимир Путин мечтает о «восстановлении территории царской России». При этом первый украинский президент не хочет, чтобы Россия выбилась в мировые лидеры.

«Если бы сегодня вы и Путин встретились бы и у вас была доверительная беседа, что бы вы ему сказали?» – спросил Гордон.

«Я бы ему сказал, что прожил очень большую жизнь и много видел. Меня интересует, лично сидим, без публикаций, вы действительно верите, что Россия может стать первой страной мира? Вы действительно верите, что может быть восстановлена территория царской России, и вы станете лидером этой страны – да или нет?!» – приводит слова Кравчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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