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Пятница, 21 августа 2020, 04:55 мск

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Кравчук придумал, как заманить Москву на саммит «нормандской четвёрки»

Фото: ukrainianwall.com

Проблему отдельных выборов в ЛДНР невозможно решить в рамках минской переговорной группы по Донбассу, так как она требует дополнительных консультаций и согласований на уровне глав стран «нормандской четвёрки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, на предстоящей встрече в Париже советников лидеров стран «нормандского формата» президент Украины должен дать поручение своим представителям настаивать на необходимости проведении саммита «нормандской четвёрки» на высшем уровне в Берлине.

«Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине – насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине – и этот вопрос поставить (закон о выборах в ЛДНР), потому что он минской Трехсторонней контактной группой не может быть решен. Главное – это решение в «нормандском формате» главами четырех государств», – заявил Кравчук.

Напомним, ранее в Москве заявили, что «нормандский саммит» на высшем уровне в Берлине возможен лишь после полного выполнения Киевом взятых на себя обязательств на предыдущей встрече в Париже. Отметим, кроме закона о проведении выборов в Донбассе, Украина обязана принять отдельный закон об особом статусе Донбасса и объявить амнистию для всех участников вооружённого конфликта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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