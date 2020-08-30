Война продолжается: партия Зеленского завернула инициативу Кравчука по Донбассу

Обращение представителя Владимира Зеленского в переговорной группе по Донбассу Леонида Кравчука к Верховной раде с просьбой привести закон о выборах в соответствие с Минскими соглашениями не нашло понимания у президентской парламентской фракции «Слуга народа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава президентской фракции Давид Арахамия вновь выдвинул прямо противоречащее Минским соглашениям условие о предварительной передаче Украине контроля над границей в Донбассе.

«Когда говорят нам привести в соответствие... Компонент безопасности (в Донбассе) абсолютно не в том состоянии... Поэтому, скорее всего, я думаю, парламент ответит отрицательно...

Чтобы там провести выборы, надо выполнить наше главное условие – привести границы в оригинальный вид, установить полный контроль над украинскими границами, демилитаризовать эту зону, обеспечить свободный доступ любой партии», – заявил Арахамия.

Таким образом, Киев в очередной раз официально отказался от выполнения важнейшего пункта Минских соглашений, а инициатива Кравчука, по всей видимости, была предпринята с одной целью – ввести в заблуждение лидеров стран «нормандской четвёрки».

Как известно, Зеленский пытается во что бы то ни стало добиться скорейшего созыва нормандского саммита, чтобы поднять пошатнувшийся рейтинг своей партии накануне осенних выборов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.08.20

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