Грызлов возвестил о фактическом конце Минского процесса в Донбассе

Заявление президента Зеленского о реинтеграции Донбасса только на украинских условиях ставит крест на тексте Минских соглашений и ведёт к катастрофическим последствиям в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель России в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по уреглированию в Донбассе Борис Грызлов.

Напомним, ранее президент Украины сообщил на своём сайте, что «целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира (в Донбассе) только на украинских условиях. Для этого и работает наша делегация в Трехсторонней контактной группе».

«Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений... Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны. Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению «Минска», к исполнению своих прежних предвыборных обещаний», – заявил Грызлов.

Он отметил, что слова Зеленского уже подтверждаются деструктивными практическими шагами Киева в Донбассе.

«Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции ВСУ в зонах разведения сторон. Все это нельзя рассматривать иначе, как подготовку новых украинских военных акций против Донецка и Луганска. В том режиме избирательной кампании, в котором сейчас находится Украина, приказ о возобновлении боевых действий украинской стороной может поступить в любой момент» – добавил полпред РФ по итогам сегодняшних переговоров в ТКГ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.10.20

Депутатам Симферопольского горсовета пришлось прикрывать самоуправство главы администрации города. / На Украине возбуждено дело об умышленном убийстве сотрудницы посольства США. / Американский военный самолёт совершил аварийную посадку в Одессе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»