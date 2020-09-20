Кравчук потребовал признать Россию участником конфликта в Донбассе

Москва вместе с ОБСЕ занимает позицию гаранта соблюдения Минских соглашений участниками конфликта – Украиной и Донбассом. Однако Киев с этим не согласен и будет добиваться признания России «равноправным с Украиной» переговорщиком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью американскому «Радио Свобода» заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук.

«Сейчас Россия занимает позицию, что она там, так сказать, наблюдатель, хотя подписывает документы вместе с Украиной, но говорит – она не несет ответственности за то, что подписывает. Мол, это внутреннее, война в Донбассе – это внутреннее дело Украины...

Надо, чтобы все подписанты любого международного документа были равны, обязательно. Значит, это надо отрегулировать. Надо отрегулировать механизмы, как эти решения, которые принимаются и будут выполняться», – настаивает Кравчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.09.20

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